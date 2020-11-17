Сергей Шестаков перешел на новую должность в администрацию Тулы

В тульской администрации произошли новые кадровые назначения Фото: Алексей ФОКИН

В администрации города Тулы произошли кадровые изменения. 17 ноября стало известно, что на должность заместителя главы администрации по благоустройству и работе с территориями администрации города назначен Сергей Шестаков.

Отметим, что ранее Сергей Викторович был начальником главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу.

Также, обязанности начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу будет исполнять Максим Николаевич Колычев, заместителя начальника главного управления по благоустройству - начальника отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу.