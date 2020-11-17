В Тульской области проинспектируют и подрихтуют маршруты школьных автобусов Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на анализ и корректировку возьмут все автобусные маршруты по подвозу детей к школам. Особенно это правило коснется тех, кто проживает и обучается в сельской местности.

Такой ход работы будет проделан после того, как на оперативном совещании губернатор региона рассмотрел вопрос безопасного подхода учеников к образовательному учреждению в пос. Угольном. Как установилось, что дорожный участок находится в частном секторе, где обустройство тротуара не предусмотрено.

Так для обеспечения безопасности школьников был обеспечен дополнительный автобусный маршрут, который дебютировал 16 ноября.