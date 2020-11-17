Жителям тульской деревни Коптево заменят аварийный участок водопровода к концу месяца Фото: Алексей ФОКИН

Жители деревни Коптево пожаловались губернатору Тульской области на частные аварии на водопроводе. Причиной тому стала его изношенность.

При этом, как утверждают местные жители, что «Тулагорводоканал» уже длительное время не устраняет возникшие проблемы, а просачивающаяся вода размывает дорогу.

Алексей Дюмин поручил гендиректору водоканала отремонтированного водопровода в течение 15 дней. Тем самым работы должны быть завершены до конца ноября.