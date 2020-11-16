В тульском экзотариуме шлемоносные василиски отложили яйца Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 16 ноября, в тульском экзотариуме произошла новая радость - самка шлемоносного василиска отложила 13 яиц. Часть из них оказалась жировыми. Однако оплодотверенные были изъяты из террариума и помещены для инкубации в перлитовую крошку.

Так, через семь месяцев в зоопарке появятся малыши василиски и тут же начнут жить самостоятельной жизнью. Оставшиеся жировые яйца пойдут на корм капским варанам, живущие по соседству.

Напомним, что в экзотариуме проходят онлайн экскурсии. Однако на шлемоносных василисков, капских варанов и других зверей можно посмотреть в новом здании Экзотариума, расположенного Центральном парке города.