67 нетрезвых водителей поймали на дорогах Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

В течение прошедшей недели, с 9 по 15 ноября. Тульская Госавтоинспеция продолжала следить за порядком на дорогах. Так, за неделю на региональных дорогах было совершено 48 087 нарушений ПДД.

Так, одним из самых частых нарушений стало превышение скорости - 44 217 случаев, а самым наболевшим — пьяная езда. Так, за нетрезвое вождение было поймано 67 водителей, из которых 32 привлечены к ответственности, 30 отказались от прохождения медосвидетельствования, а 12 снова сели за руль в нетрезвом виде, при этом уже имея наказания за подобные нарушения.

Отметим, что за неделю большого показателя достигло количество автомобилей, отправленных на штраф стоянку — 203 транспортных средства.