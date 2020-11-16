Четверо жителей Тульской области получили свыше 10 лет заключения за наркоторговлю Фото: Алексей ФОКИН

В Щекинском районном суде вынесли приговор четверым участникам преступной группы, которые совершили уголовное преступление, а конкретно незаконно сбывали наркотические средства.

Дело в том, что с февраля по ноябрь 2020 года злоумышленники расфасовывали и размещали наркотики в различных тайниках, а их место покупателям сообщали по интернету.

Так, четверо жителей Щекино были признаны виновными и получили в наказание от 10,5 до 17 лет в колониях общего и строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.