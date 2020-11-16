В Алексине автоледи, сдавая назад, сбила 17-летнюю жительницу Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В воскресенье вечером, 15 ноября, на улице Арматурная в Алексине произошло ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка-пешеход.

По данным ГАИ, в 17:30 по мск 35-летняя женщина, управляя автомобилем «KIA Cerrato», сдавая назад на парковочном месте, сбила девушку, которая, по предварительной информации, стояла на парковочной площадке.

В результате аварии пострадавшая получила различные травмы и после оказания медпомощи была отпущена.