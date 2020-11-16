В Тульской области автоледи насмерть сбила незаметную в темноте женщину Фото: материалы пресс-служб

14 ноября в 20:30 по мск на 65-ом километре автодороги «Тула-Белёв» Одоевского района произошло смертельное ДТП с участием автоледи и женщины-пешехода.

Так, управляя автомобилем «Honda Civic», 35-летняя водитель сбила 35-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть дороги, в неположенном месте и в темное время суток. При этом упешехода не было светоотражающих элементов на одежде.

В результате происшествия пешеход скончалась от полученных травм.