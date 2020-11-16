В Тульской области 52-летний водитель "ВАЗа" погиб от столкновения с деревом Фото: материалы пресс-служб

В минувшую субботу, 14 ноября, на 127-ом километре автодороги «Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая»в Кимовском районе произошло одиночное ДТП.

В произошло все в 8:00 пор мск. Так 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074», по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

От полученных в ДТП травм водитель скончался на месте происшествия.