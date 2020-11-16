В Тульской области отделение №7 МРЭО ГИБДД возобновляет свою работу Фото: Алексей ФОКИН

С 17 ноября отделение № 7 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в г. Донской снова начнет работать в штатном режиме. Ранее отделение закрылось по техническим причинам.

Публикуем полный список отделений МРЭО ГИБДД, где жители региона также могут получить необходимые госуслуги:

Отделение №1 (192 км а/д М-2 «Крым»): 8 (4872) 32-44-12

Отделение №7 (г. Донской): 8 (48746) 5-39-15

Отделение №8 (г. Ефремов): 8 (48741) 6-17-54

Отделение №9 (г. Киреевск): 8 (48754) 6-09-26

Отделение №10 (г. Новомосковск): 8 (48762) 6-71-41 и 26-79-70

Отделение №11 (г. Суворов): 8 (48763) 2-60-03

Отделение №12 (г. Щекино): 8 (48751) 6-08-92.