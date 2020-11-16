В Туле начали устанавливать украшения к новогодним праздникам

фото 2019 года Фото: Алексей ФОКИН

Город начал преображаться в новогоднее одеяние. Так, помимо еще не растаявшей пелены от первого снега в городе начали устанавливать еще и новогодние украшения.

В центре Тулы начали появляться праздничные конструкции, искусственные ели. В дальнейшем в городе появятся новогодние гирлянды, экраны, баннеры и другие композиции. Главную елку города начнут собирать с 20 ноября на площади Ленина. Ее украсят 5 000 различных новогодних шаров и светодиодная гирлянда.

Отметим, что оп проведении праздничных мероприятий в Туле, посвященных новому году, пока ничего неизвестно. Вес будет упираться в актуальную эпидобстановку. Пока что все массовые мероприятия в области отменены.