В Туле на проспекте Ленина столкнулись "Рено" и машина МЧС

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Сегодня, 16 ноября, в центре Тулы на пересечении улиц проспект Ленина и Пушкинская произошла авария, участниками которой стали легковой автомобиль "Рено" и спецавтомобиль МЧС.

По предварительным данным, сотрудники оперативных служб ехали с включенным световым и звуковым сигналом, однако водитель иномарки не захотел уступать спасателям дорогу. Из-за такого нарушения ПДД автомобили и столкнулись. От удара иномарку откинуло в столб.

Однако, в происшествии обошлось без пострадавших. На месте же работают сотрудники ГИБДД и МЧС.