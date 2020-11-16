Пять белых кораблей запустили в Туле по течению Упы в честь погибших в ДТП детях Фото: материалы пресс-служб

В воскресенье, 15 ноября, во всем мире отмечался «День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий». В честь данного дня памяти в Туле прошла акция в честь погибших на дорогах людей.

Тульские юидовцы своими руками смастерили пять белых кораблей, которые стали символами чистых душ маленьких детей, погибших в страшных катастрофах на региональных дорогах. Эти корабли были запущены по течению реки Упы. После этого в небо юные туляки запустили белые шары в память о погибших.