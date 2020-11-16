Со Спасского кладбища в Туле после урагана пропала ограда 19 века

фото: Татьяна Викторовна Майорова Фото: соцсети

Спасское кладбище в Туле потеряло одно из произведений искусства — кованную ограду 19 века. Данная ограда была сделана тульскими мастерами. О пропаже предмета литейного искусства сообщила на своей страничке в Facebook тульский краевед Татьяна Викторовна Майорова.

По словам автора поста, ограда исчезла в июле этого года после урагана. Это был единственный образец цельной кованой ограды производства мастерской Зафрена с надлежащим клеймом. Изготовлена ограда была в 1880-х годах.

Однако, сохранились в фотографиях параметры пропавшего кованного изделия: 2500 х 2500 см. Тулячка попросила остальных жителей города и области, отозваться, если кто-то найдет пропажу.