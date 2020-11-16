В Тульской области ищут пропавшую 36-летнюю жительницу Киреевского района Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевском районе в поселке Троицкий пропала 36-летняя местная жительница. Известно, что 11 ноября женщина ушла из дома и не вернулась. Поисками пропавшей занимаются правоохранители и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей:

В Тульской области ищут пропавшую 36-летнюю жительницу Киреевского района

Если у вас есть какая-либо информация, просьба сообщить ее инфоргу поискового отряда "Лиза Алерт" Наталье по телефону: +79534431480 либо в полицию.