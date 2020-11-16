В Тульской области продолжаются поиски двух мужчин, пропавших еще летом
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области продолжается поиск двух жителей региона, которые пропали еще летом этого года. Поисками пропавших занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
26 июля в СНТ «Ресурс-2», что находится в Богородицке, пропал 37-летний Александр Терпугов. О местонахождении второго мужчины, 34-летнего туляка Евгения Сергеева, ничего неизвестно с 24 августа.
Даем ориентировки пропавших жителей региона, которые до сих пор не нашлись.
В Тульской области продолжаются поиски двух мужчин, пропавших еще летом
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, светло-русые вьющиеся волосы, голубые глаза
Был одет : неизвестно.
В Тульской области продолжаются поиски двух мужчин, пропавших еще летом
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза
Особые приметы: короткая борода
Был одет: темно-синяя толстовка на молнии, черные спортивные брюки, темно-синие кроссовки
С собой был белый пакет.
Особые приметы: лопоухий, есть татуировки