В Тульской области продолжаются поиски двух мужчин, пропавших еще летом Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжается поиск двух жителей региона, которые пропали еще летом этого года. Поисками пропавших занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

26 июля в СНТ «Ресурс-2», что находится в Богородицке, пропал 37-летний Александр Терпугов. О местонахождении второго мужчины, 34-летнего туляка Евгения Сергеева, ничего неизвестно с 24 августа.

Даем ориентировки пропавших жителей региона, которые до сих пор не нашлись.

В Тульской области продолжаются поиски двух мужчин, пропавших еще летом

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, светло-русые вьющиеся волосы, голубые глаза

Был одет : неизвестно.

В Тульской области продолжаются поиски двух мужчин, пропавших еще летом

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза

Особые приметы: короткая борода

Был одет: темно-синяя толстовка на молнии, черные спортивные брюки, темно-синие кроссовки

С собой был белый пакет.

Особые приметы: лопоухий, есть татуировки