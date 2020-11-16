16 ноября температура в Туле опустится до -5 градусов Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 16 ноября, в Туле ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит -5…-6 градусов тепла. Вечером же синоптики обещают ясную погоду, а столбик термометра покажет -7…-5 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный умеренный со скоростью 4,0 м/с. Атмосферное давление будет чуть выше нормы — 456 мм.рт.ст.

Завтра, 17 ноября, в областной столице ожидается ясная погода, а столбик термометра опустится до -7 градусов.