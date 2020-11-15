15 ноября за порядком в Туле проследит дежурный сотрудник администрации города Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 15 ноября, за порядком в Туле, по традиции, проследит дежурный сотрудник администрации города.

Сегодня на пост дежурного заступил заместитель начальника главного управления по благоустройству–начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Николай Александрович Комаров.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).