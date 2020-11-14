В Туле пройдет второй тур выборов президента Молдавии Фото: Алексей ФОКИН

15 ноября в Туле состоится второй тур выборов президента Молдавии. Резиденция Молдовы, живущая в областной столице, будет выбирать нового главу своего родного государства. В голосовании на данный момент участвуют всего два кандидата: действующий президент и лидер социалистов Игорь Додон и глава Партии действия и солидарности, бывший премьер Майя Санду.

Очередное голосование пройдет в тульском городском концертном зале на втором этаже. В преддверии второго тура «Комсомольской правде» удалось поговорить с Мутаф Михаилом Валентиновичем - руководителем филиала союза гагаузов в России - о ходе голосования, проходящего от резиденции в Тульской области, а также о подготовке ко второму туру.

Отметим, что Тульская область участвует в программе переселения граждан из Молдовы в Россию. По данным резиденции, в регионе проживает свыше 6 000 граждан Молдавской республики.

- Наших соотечественников в России живет очень много — более 300 тысяч человек. И поэтому во многих областях для наших граждан, которые принимают участие в президентских выборах Молдовы, открылись избирательные участки.

Я представляю союз предпринимателей в городе Туле. Мы постоянно сотрудничаем с молдавскими предпринимателями, и я могу сказать, что с их стороны отношение к выборам было довольно пассивное, хотя все руководители в Тульской области очень серьезно отнеслись к этому событию. Для проведения выборов было предоставлено прекрасное здание в центре города, обеспечена безопасность проведения самого голосования, гражданам предоставлялись средства индивидуальной защиты. Однако, несмотря на это, с Молдавской стороны отношение к выборам было крайне пассивное.

Первый тур состоялся 1 ноября 2020 года. На него пришло немного людей. Большинство после выборов были удивлены, что в Туле открыты какие-либо избирательные пункты для граждан Молдовы. Вдобавок хорошей явке на первом туре помешали еще и неблагоприятные погодные условия. Всего для представителей Молдовы было выделено 3 000 бюллетеней, из них в первом туре проголосовало всего 146 человек. Также огромную роль сыграл «ковид», который ограничил явку на выборы.

Ко второму туру было организовано доведение информации до граждан о выборах в основном через соцсети. В Молдавии да, а в Туле, насколько смогли диаспоры и общественники.

Кстати, 15 числа мы хотели провести праздник сбора урожая и окончание всех сельскохозяйственных работ. Единственное желание жителей, чтобы нас не исключали из жизни Молдовы, с которой стало очень мало диалога. Так, например, был запоминающийся момент, когда наш посол приехал на встречу с диаспорами. Было приятно, что другие диаспоры нас заметил, - рассказал Михаил Валентинович.