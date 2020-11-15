16 ноября в Туле по некоторым адресам исчезнет электричество Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 16 ноября, в Туле пройдут очередные плановые отключения электричества. Они связаны с проведением плановых ремонтных работ на объектах электроснабжения.

Поэтому в понедельник, 16 ноября, с 9:00 и до 17:00 без тока останутся жители нескольких районов Тулы. Публикуем полный график отключений:

ул. Седова, 35-б, 39-а, 39, 39-б, 27, 35, 33, 41, 35-а, 37

ул. Октябрьская, 314, 296-а; ул. Парниковая, 1; ул. Большая, 1-б

ул. Обручева, 1/6, 2, 5, 3 к. 2, 3 к. 1, 2-а; ул. Н. Руднева, 12; ул. Циолковского, 5 к. 1, 5 к. 2, 11; пер. Отбойный, 1; пер. Врубовой, 4-а

ул. 3-я Криволученская, 33; ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.); ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-132 (чётн.), 132-а, 132-б; ул. Н. Островского, 62

п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40; ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Ракетная, 4-12 (чётн.), 1-11 (нечётн.), 8-а, 4-а; ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (чётн.); ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 6-а, 4-а, 15-а, 16-а, 18-а, 5-а, 7-а, 9-а