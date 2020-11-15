Два года назад туляк оскорбил полицейского и теперь отработает 360 часов Фото: Алексей ФОКИН

Туляк был наказан законом за то, что совершил уголовное правонарушение, совершенное в отношении сотрудника полиции. Так, житель Тулы обвинялся в оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

А произошло все два года назад, 1 сентября 2018 года с 01:05 до 01:20 по мск. Так, обвиняемый был препровожден в служебный автомобиль сотрудников полиции за то, что совершил административное правонарушение. Там, на сделанное ему замечание одним из полицейских, мужчина публично выругался на него нецензурной лексикой. Так туляк унизил честь и достоинство представителя власти.

Мужчина был признан виновным. Ему назначили 360 часов обязательных работ, а также подписку о невыезде. Приговор в законную силу не вступил.