Роспотребнадзор потребовал закрыть три кафе в Тульской области за коронавирусные нарушения Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты Роспотребнадзора по Тульской области продолжают проверять заведения общепита и магазина на соблюдение санитарных правил во время пандемии. Так, на прошлой неделе проверка прошла в 25 магазинах и 11 кафе по региону. Но все таки пройти ее смогли не все.

Так за нарушение установленных правил попались 9 магазинов. Плюсом к этому 5 протоколов составили на различные точки общепита.

Более серьезное наказание за более грубые нарушения получили три кафе, два из которых находятся в Новомосковске, а одно в Туле. Так, протоколы о временном закрытии заведений отправили в суд для разбирательства.