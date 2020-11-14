Еще одно здание в Туле стало объектом культурного наследия

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С пятницы 13 ноября еще одно строение в областной столице получило титул памятника культурного наследия. Этим объектом стала усадьба Ивана Ливенцева, находящаяся на улице Дзержинского/Советской, 15-17/73-в.

Усадьба была построена в середине XIX века. Ее включили в перечень объектов культурного наследия за ее историческую ценность, а также она хранит связь с исторической личностью Иваном Ливенцевым — первым председателем гордумы и главой Тулы.

Помимо этого, здание имеет градостроительное значение, т.е. постройка является элементом архитектурного ансамбля.