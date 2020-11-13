Более 10 экипажей ГИБДД вышли на усиленную проверку нетрезвых водителей в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 13 ноября, в Щекинском районе проходит усиленный рейд по выявлению нетрезвых водителей. Так, нарушителей выявляют сотрудники ГИБДД и других спецслужб Тульской области.

Так, по всему району работают 10 экипажей, 4 спецвзвода ГИБДД и сотрудники других служб. Отметим, что помимо автомобильных дорог стражи порядка заглядывают еще и в места отдыха и досуга граждан.

Если же от водителя автомобиля будет пахнуть алкоголем или его поведение будет подозрительным и неадекватным, то ему предложат пройти проверку на трезвость. В случае необходимости, сотрудники полиции могут провести проверку еще и на употребление наркотических средств.