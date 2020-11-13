461 раз за неделю таксисты нарушили ПДД в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

С 5 по 12 ноября 2020 года в Тульской области полицейские и контролирующие органы выявляли на дорогах региона нелегальных таксистов. Так, за неделю было пресечено 461 нарушений, задержано и помещено на спецстоянку 12 транспортных средств.

Самыми частыми нарушениями у таксистов стали:

- перевозка пассажиров и багажа легковым такси без разрешения;

- управление транспортным средством без путевой документации;

- изменения в конструкции автомобиля без соответствующего разрешения ГАИ;

- управление транспортным средством бесправным водителем.

Тулякам напомнили, что при использовании услуги такси, можно потребовать у водителя разрешение на осуществление перевозки пассажиров и багажа. Оно должно находиться в салоне автомобиля, также на передней панели «легального» такси справа от водителя размещается информация о водителе.

Отметим, что легковое такси оборудуется опознавательным фонарем оранжевого цвета на крыше автомобиля, а также сам фонарь может иметь шахматный узор.