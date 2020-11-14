Туляки получили свыше 750 тысяч рублей за сдачу оружия и боеприпасов Фото: материалы пресс-служб

До 20 декабря этого года туляки могут добровольно сдать свое незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. При этом за такой добровольный шаг жители получат еще и денежное вознаграждение. Также, есть возможность сдать и зарегистрированное оружие, но которое стало уже опасным или непригодным для применения. Еще одним поводом для сдачи оружия служит освобождение от уголовной ответственности за незаконное хранение взрывчатых и огнестрельных предметов.

Оружие и боеприпасы можно сдать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области или в ОВД по месту жительства, либо же по месту их обнаружения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (4872) 33-81-95.

Отметим, что начиная с 1 февраля этого года добровольно сдали свыше 260 единиц оружия, около 6 000 боеприпасов различных калибров, 2200 гр. пороха и боеприпасы Великой Отечественной Войны. Добровольцы получили почти 753 000 руб.