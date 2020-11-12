15 ноября в Туле будет снежно, пасмурно и прохладно Фото: Алексей ФОКИН

В воскресенье, 15 ноября, синоптики прогнозируют в областной столице снежную, однако пасмурную погоду. Утром ожидается выпадение небольшого снега, который закончится ближе к дневному времени. Днем же столбик термометра покажет -1 градус, такая температура сохранится и к ввечеру, и снова пойдет снег.

Ветер умеренный юго-восточный 2,4 м/с. Атмосферное выше будет нормы - 753 мм.рт.ст.

В понедельник, 16 ноября, в Туле ожидается облачная с прояснениями погода, а температура воздуха днем будет в перделах -2…-1 градуса.