Тульская Госавтоинспекция и "скорая помощь" устроили специальный рейд для неуступчивых водителей Фото: Алексей ФОКИН

Тульская Госавтоинспекции совместно с Центром Медицины Катастроф провели на дорогах областной столицы рейд по выявлению и пресечение нарушений ПДД. Так на дорогах останавливали водителей, которые не предоставляли преимущества тому транспорту, на котором имеются специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, а также включенные проблесковые маячки синего цвета и специальным звуковым сигналом.

Так, в ходе такого необычного рейда за машиной «скорой помощи» двигался экипаж ДПС. При этом медики выезжали на реальный выезд к пациенту. Так, сотрудники дорожной полиции проверяли, уступают лив водители дорогу медикам в реальных условиях. Отметим, что в этом году сотрудники ГАИ составили около 20 административных материалов за подобные нарушения.

Госавтоинспекция напоминает, что при приближении автомобиля с наружными специальнми цветографическими схемами, надписями и обозначениями, а также с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, водители обязаны предоставить преимущество в движении, а пешеходы воздержаться от перехода проезжей части.

За нарушение такого правила каждого участника дорожного движения ждет штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. Также водителям может грозить лишение водительских прав на срок от трех до одного года.