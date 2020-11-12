В центре Тулы легковушка столкнулась с машиной "скорой помощи" Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 12 ноября, в Туле на пересечении улиц 9 мая и Оружейной произошло ДТП, участниками которого стали легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи.

Как стало известно СМИ, «скорую» подрезала иномарка «Рено». От полученного удара машина медиков вылетела на тротуар. Отметим, что до аварии машина «скорой помощи» ехала к пациенту, включив при этом сигнальные маяки.

В аварии никто серьезно не пострадал. Медики, находящиеся в служебном авто получили незначительные ушибы. Детали ДТП выяснят сотрудники ГАИ.