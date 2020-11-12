Туляк долго следил за 85-летней пенсионеркой, а потом избил и украл все ее деньги Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сотрудники полиции задержали 54-летнего неработающего мужчину, который не только ограбил пенсионерку, но ещё и избил её. Жертвой преступления стала 85-летняя жительница Пролетарского округа.

По предварительным данным, злоумышленник долгое время следил за женщиной, так как жил рядом. При этом мужчина знал, что она проживает совершенно одна. Так, в ходе своих наблюдений, у злоумышленника в голове созрел коварный план.

Следуя задуманному, мужчина пришёл в дом пенсионерки, ударил её несколько раз и потребовал отдать все свои деньги. У пенсионерки не было выбора и она отдала грабителю все свои 24 000 рублей.

Однако, полицейские смогли найти преступника и возбудили в его отношении уголовное дело.