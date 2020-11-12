Житель Тульской области украл пять дорожных знаков в Богородицком районе Фото: Алексей ФОКИН

На одной из магистралей Богородицкого района полицейскими была замечена подозрительная «Дэу Нексия». Блюстители дорожного порядка решили остановить авто для проверки. И внутри салона автомобиля полицейские обнаружили интересную находку. Там лежали пять дорожных знаков. Оказалось, что 48-летний житель Богородицка срезал дорожные таблички для личных целей прямо с дорог родного района. На данный момент в полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.