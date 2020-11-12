Жительница Тульской области задолжала своим дочкам 700 000 рублей Фото: Алексей ФОКИН

Судебные приставы Суворовского и Белевского районов за 48-летнюю жительницу региона. Причиной тому стала невыплата законных алиментов двум несовершеннолетним дочерям.

Установлено, что женщина нигде не работает, в ЦЗН заявлений не подавала, а за ее плечами вырос долг в 700 000 рублей. Отметим, что женщина является трудоспособной не имеет никаких ограничений по здоровью.

За нежелание платить алименты женщине назначили 80 часов обязательных работ, однако даже после этого долг она не стала выплачивать. За это должница получила уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).