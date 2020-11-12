В Туле сотрудники ГИБДД поймали бесправного таксиста-нелегала Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 11 ноября, сотрудники ГИБДД снова вышли на проверку нелегальных таксистов. Так, стражами дорожного порядка был выявлен и наказан один грубый нарушитель.

Полицейским в руки попался автомобиль Hyundai Solaris. Водитель автомобиля использовал иномарку в качестве такси, не имея на то лицензии. При этом, у таксиста-нелегала не было страховки, а еще этой весной он был лишен водительских прав из-за пьяного вождения. Помимо всего прочего было установлено, что мужчина управляет автомобилем по лицензии, выданной в Московской области, что не дает ему права заниматься пассажирскими перевозками в Тульском регионе.

Водитель получил несколько административных протоколов, а также был отстранен от управления автомобилем. Саму же иномарку увезли на спецстоянку.