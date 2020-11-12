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12 ноября жители трех улиц Тулы временно останутся без газа

Публикуем список адресов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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12 ноября жители трех улиц Тулы временно останутся без газа

12 ноября жители трех улиц Тулы временно останутся без газа

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 12 ноября, в Туле некоторые дома останутся временно без газа. Это коммунальное ограничение связано с проведением работ по техническому обслуживанию газового оборудования и проверке герметичности газопроводов.

Специалисты начнут выполнять свою работу с 10:00 и закончат в 17:00. Сегодня газовщики придут к абонентам по следующим адресам:

— ул. Кутузова, 15-б, подъезд № 4.

— ул. Металлургов, 18, подъезд № 2.

— ул. Пузакова, 74, подъезд № 2.

Отметим, что временной интервал приостановки газа в многоквартирных домах напрямую зависит от обеспечения доступа специалистов в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Те жители, которые не смогут присутствовать дома по тем или иным причинам, могут сообщить об этом заранее и вызвать мастера на удобную дату и время, позвонив по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37.