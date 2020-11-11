12 ноября некоторые туляки останутся временно без света Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 12 ноября, в Туле пройдут плановые отключения электроэнергии. Проведение работ пройдет с 9:00 до 16:00 в разных округах областного центра.

Так, без света останутся жители нескольких тульских округов, а также поселка Мясново.

Прилагаем полный график отключений:

С 09:00 до 12:00

ул. Хомяковская, 6, 8, 8-а, 8-б, 8-в, 12, 12-а, 12-г, 12-е, 14, 17-а

С 09:00 до 15:30

Мясново: ул. Чмутова, 158-б, 164-а, 164-б, 164-г

С 09:00 до 16:00

ул. Демонстрации, 7, 9, 11; ул. Фрунзе, 10, 17

ул. Ушинского 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-г, 48-г, 48-е; ул. Фучика, 24/3, 24/2, 24/1

ул. Октябрьская, 264- 284 ( чет.); 269-297 ( нечет.) , 268- а, 294, 296, 298

Демидовская пл., 4-20 (чётн.), 13, 15, 31; ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Осташева, 53-а, 53-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.); ул. Чапаева, 1-а, 1-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.); пр-зд Тульский, 1-3 (нечётн.)