Тульская прокуратура помогла снести опасный старый дом в Мясново Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сотрудниками прокуратуры в ходе проверки было обнаружено ветхое и опасное здание вблизи дома №57 по улице 19-й проезд Мясново. При этом в самом доме никто не жил, а сведений о правообладателе его не было.

При этом само здание и прилегающая к нему территория не были закрыты для доступа неограниченного круга лиц, что создавало потенциальную угрозу жизни и здоровью человека, а в первую очередь детей и подростков.

Так, начальнику главного управления администрации г. Тулы по Привокзальному району было внесено представление. После этого опасный заброшенный дом был снесен.