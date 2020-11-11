В тульском экзотаруме открылась выставка "Отправляя кисть в полет" Фото: материалы пресс-служб

10 ноября в новом здании тульского экзотариума открылась выставка репродукций и иллюстраций «Отправляя кисть в полет». Данные работы приехали в областную столицу из Зоологического музея МГУ.

Посетители выставки увидят разнообразные акварельные работы, графические картины и книги, которые принадлежат кисти Евгения Коблика — орнитолога, биогеографа, старшего научного сотрудника отдела орнитологии Зоологического музея. Почти 1000 его работ вошли в российские и международные издания: художественную литературу, справочники и т.д.

Экспозиция будет работать до 10 декабря в выставочном зале экзотариума в Центральном парке Тулы.