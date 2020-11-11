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Пожар на улице Литейной в Туле погасили сами жильцы

Огонь уничтожил кухонный гарнитур и обжег мужчину
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Пожар на улице Литейной в Туле погасили сами жильцы

Пожар на улице Литейной в Туле погасили сами жильцы

Фото: материалы пресс-служб

Утром в среду, 11 ноября, в многоквартирном доме по улице Литейная произошел пожар. О происшествии в службу спасения сообщили около 09:20 по мск.

На место происшествия оперативно прибыли 3 пожарных расчета. Однако, до приезда пожарных жильцам самостоятельно удалось потушить возгорание. Известно, что в происшествии пострадал 40-летний мужчина, который получил ожоги и болевой шок.

Огонь успел уничтожить только кухонный гарнитур. Причину пожара устанавливают эксперты.

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