Пожар на улице Литейной в Туле погасили сами жильцы Фото: материалы пресс-служб

Утром в среду, 11 ноября, в многоквартирном доме по улице Литейная произошел пожар. О происшествии в службу спасения сообщили около 09:20 по мск.

На место происшествия оперативно прибыли 3 пожарных расчета. Однако, до приезда пожарных жильцам самостоятельно удалось потушить возгорание. Известно, что в происшествии пострадал 40-летний мужчина, который получил ожоги и болевой шок.

Огонь успел уничтожить только кухонный гарнитур. Причину пожара устанавливают эксперты.