В Тульской области осудят жителя Владимирской области за смертельное ДТП в Новомосковске

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В Новомосковске заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 43-летнего жителя Владимирской области. Мужчина обвиняется в совершении уголовного преступления, а именно в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двух лиц, и при этом покинув место происшествия.

Как установлено в ходе расследования, что 19 мая этого года водитель 43-летний водитель автомобиля BMW двигался по Комсомольскому шоссе в Новомосковске. В какой-то момент мужчина нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем Chery. После этого второе авто выкинуло на встречную полосу, где иномарка столкнулась с Renault. Водители двух последних иномарок скончались на месте происшествия, а сам виновник «торжества» скрылся.

На данный момент данное уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд для дальнейшего рассмотрения.