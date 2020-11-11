В Тульской области грузовик не уступил дорогу легковушке и спровоцировал смертельное ДТП Фото: материалы пресс-служб

Во вторник вечером 10 ноября на 124-ом километре автодороги «Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая» в Кимовском районе произошло смертельное ДТП из-за неуступчивости одного из водителей.

В 17:35 по мск 39-летний водитель управлял автомобилем «SHACMAN SX32566DR384», совершая поворот налево на прилегающую территорию, не уступил дорогу «Ладе ВЕСТА», который двигался по встречке и имел преимущество.

В результате ДТП 31-летний водитель автомобиля «ЛАДА» скончался от полученных на месте происшествия.