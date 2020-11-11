В Тульской области молодой водитель иномарки сбил незаметного в темноте пешехода
Фото: материалы пресс-служб
Вечером 10 ноября на 49-ом километре автодороги «Новоклейменово – Ясногорск – Мордвес» в Веневском районе произошло трагичное ДТП, участниками которого стал водитель иномарки и незаметный пешеход.
Авария произошла в 20:30 по мск. Управляя автомобилем «ОПЕЛЬ ИНСИГНИА», 21-летний водитель сбил в темноте 44-летнего пешехода. Предположительно, мужчина перебегал проезжую часть дороги вне населенного пункта на неосвещенном участке автодороги. При этом на одежде пострадавшего не было светоотражающих элементов.
В Тульской области молодой водитель иномарки сбил незаметного в темноте пешехода
Фото: материалы пресс-служб
В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм.