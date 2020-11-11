В Тульской области на улице Баумана в Алексине обрушилась часть фасада кирпичной многоэтажки
Фото: материалы пресс-служб
В понедельник, 9 ноября, в Алексине случилось жилищное ЧП. У одной из многоэтажек обрушилась часть кирпичной стены. Так, покалеченным оказался дом на улице Баумана.
Для решения проблемы были подключены силы администрации и комиссии по ЧС. Так, было принято решение, привлечь к работе стороннюю организацию, чтобы оценить состояние дома и уже по экспертным заключениям будет определен перечень необходимых работ.
О восстановлении фаса стены пока ничего неизвестно.