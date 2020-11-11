11 ноября в Туле будет всего +1 градус и пасмурная погода Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 11 ноября, в Туле ожидается пасмурная и прохладная погода с небольшими заморозками. Так днем температура воздуха поднимется всего до +1 градуса, а вечером останется почти в тех же пределах от 0 до +1 градусов.

Ветер будет северо-западный с порывами в 3,3 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 754 мм.рт.ст.

Завтра, 12 ноября, будет аналогичная погода, однако вечером температурный показатель упадет до -1 градуса.