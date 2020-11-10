От резины до психологии: тульским водителям напомнили о зиме Фото: Алексей ФОКИН

На этой неделе тульские ночи стали намного холоднее. Так, температура воздуха по ночам уже достигает отметки «минус», а уже в воскресенье, 15 ноября, минусовая температура будет преобладать и днем. Такая погода несет за собой не только наступление долгожданных морозов и зимы, но еще и большую опасность для водителей.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям о соблюдении ПДД, а также о замене летней резины на зимнюю. Так автомобилистам настоятельно рекомендуется перейти на использование шин, предназначенных для зимнего периода, чтобы избежать возможных ПДД при неблагоприятной погоде.

Помимо смены колесной резины, автомобилистам порекомендовали перестроится на зиму еще и в психологическом плане. Для этого необходимо соблюдать все правила ПДД, следить за боковыми интервалами и дистанцией, не совершать резких маневров, а также тщательно чистить автомобильную оптику.