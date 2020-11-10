11 ноября в некоторой части Тулы исчезнет электричество Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 11 ноября, в Туле традиционно пройдут отключения электроэнергии по ряду адресов. Это будет связано с плановыми работами на объектах электроснабжения, сообщает ТГЭС.

Так, с 9:00 и до 16:00 без света останутся жители следующих адресов:

ул. Металлургов, 65-а; 1-й пр-зд, Металлургов, 4

Мясново: Иншинский пр-зд, 8

А с 9:00 и до 17:00 отключат свет по адресам:

ул. Менделеевская, 9-е

ул. Октябрьская, 74, 76, 76-а, 95; ул. Пузакова, 2, 1 (Камера); ул. Демидовская, 117, 119