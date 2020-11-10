В Тульской области 21-летняя автоледи на "ЗАЗе" пострадала в ДТП вместе с ребенком Фото: материалы пресс-служб

В понедельник, 9 ноября, в 16-50 по мск на 1-ом километре автодороги «Новомосковск-Иван-Озеро-Савино» в Новомосковском районе произошло одиночное ДТП. В происшествии в числе пострадавших оказались дети.

По данным ГИБДД, 21-летняя автоледи за рулем автомобиля «ЗАЗ ШАНС» не справилась с управлением и съехала в придорожный кювет. В результате ДТП пострадала сама водитель и годовалая девочка. Однако после получения медпомощи они были отпущены

Отметим, что ребенок на время происшествия находился в специальном детском удерживающем устройстве.