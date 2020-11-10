Московские полицейские нашли у жителя Тульской области наркотическую "запрещенку" Фото: Алексей ФОКИН

На железнодорожной платформе в Москве сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Тульской области. Мужчина попал под подозрение на незаконный оборот наркотиков.

Жителя Тульской области досмотрели и, в итоге, изъяли у него сверток с подозрительным порошком, который весил всего 8 грамм. После проведения экспертизы оказалось, что вещество является наркотическим (амфетамин).

На задержанного завели уголовное дело по признакам незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотиков.