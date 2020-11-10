На Плехановском рынке в Туле наказали 10 незаконных продавцов Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 10 ноября, на территории Тулы прошел очередная проверка торговых точек на предмет санкционированной торговли. На этот раз контролирующие органы пришли на Плехановский рынок в Туле.

За час такой торговой проверки было выписано 10 административных протоколов на владельцев незаконно установленных прилавков.

Все самодельные торговые прилавки, сделанные из ящиков, поддонов, навесов были утилизированы. Отметим, что такие торговые рейды будут проходить два раза в неделю до завершения 2020 года.