Жителя Тулы обманули при оформлении кредита сотрудники банка Фото: Алексей ФОКИН

Туляк обратился в Роспотребнадзор с заявлением о том, что его обманул сам банк, когда оформлял ему кредит. Так, по словам заявителя, при подписании кредитного договора сотрудники «Почта Банк» дали ему неправильные данные об условиях предоставления кредита, размере выдаваемой суммы и сроках ее возврата, помимо этого дезинформировали по поводу оказания услуги страхования.

Управление провело проверку и убедилось в этих данных. На этих основаниях организацию привлекли к административной ответственности и выписали штраф в 300 000 рублей. Однако банк подал апелляцию в столичный суд, однако наказание осталось прежним и без изменений.