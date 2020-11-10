В Туле умер заместитель директора тульской филармонии Владимир Лёвин Фото: соцсети

6 ноября в культурной жизни областной столицы произошла трагедия. В этот день скончался заместитель директора филармонии по зданию Дома Дворянского собрания Владимир Лёвин.

Владимир Николаевич Лёвин родился 8 декабря 1954 года. Он окончил ТГПИ им. Л.Н. Толстого по направлению «История» и МГУ МВД РФ по направлению «Юриспруденция». С 1988 года он был директором тульской школы № 17, а с 2007 по 2014 год – директором школы № 58 с уклоном на углубленное изучение английского языка.

С 1 декабря 2014 года Владимир Лёвин стал заместителем директора филармонии по зданию Дома дворянского собрания. Его деятельность стартовала в непростой период ремонтно-реставрационных работ в этом памятнике архитектуры. После открытия здания, внутри него под руководством Лёвина проводились экскурсии, концерты и мероприятия различных уровней.

Коллектив тульской филармонии выражает соболезнования всем родным и близким Владимира Николаевича.